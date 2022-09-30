Что можно купить на 100 рублей в белорусском магазине и польском 30.09.2022, 10:26

Сравнение цен на продукты и непродовольственные товары в схожих бюджетных сетевых магазинах.

Городской блог Барановичи сравнил ценники на продукты и непродовольственные товары в объектах торговли Польши и Барановичей.

В сентябрьском чеке из польского магазина с итоговой суммой около 112 белорусских рублей оказались следующие товары: кофе Jacobs (1 кг в зернах и 500 г молотого), капсулы для стирки Ariel (33 шт.), дезодорант Old Spice (50 мл), крем для лица Eveline, тампоны o.b. (2 упаковки по 32 шт.), банка шоколадно-ореховой пасты (400 г), четыре плитки шоколада (две по 100 г, а также 220 г и 300 г), две коробки шоколадных конфет (по 460 г каждая), маленькая упаковка копченого сыра (80г), поллитровая банка пива.

После сравнения цен по каждой позиции из чека, которую удалось отыскать в белорусском сетевом магазине (польские сладости в этот список не попали), выяснилось, что кофе в белорусском магазине стоит около 44 рублей в зернах и около 19 рублей молотый (то есть, примерно вдвое дороже, чем в Польше), капсулы для стирки продаются примерно за 42 рубля за 30 штук (а это уже в три раза дороже), примерно в два раза проигрывают белорусские магазины польским и в ценах на дезодоранты, а также средства личной гигиены. Даже цены на местный шоколад в Беларуси и Польше сильно разнятся. Если в польском магазине 100-граммовая плитка польского шоколада стоит порядка 1,5 рубля (и это не самая низкая цена), то в белорусском магазине аналогичная по весу белорусская плитка стоит как минимум 2,3 рубля, то есть в 1,5 раза дороже.

После итоговых подсчетов оказалось, что в Беларуси на ту же сумму в 112 рублей можно купить лишь 1,5 кг кофе, капсулы для стирки и дезодорант (если повезет его найти на скидках).

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