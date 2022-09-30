Бойцы ВСУ ликвидировали российского левонационалиста «Вольгу» 5 30.09.2022, 10:33

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Оккупант воевал против украинцев с 2014 года.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта «Вольгу», который воевал проти украинцев с 2014 года. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

50-летнего Егора Горшкова ликвидировали 28 сентября под Херсоном. Ранее он убивал людей в Абхазии, Приднестровье, а также в Косово на стороне сербов.

«Вольга» был одним из руководителей левонационалистического общественного движения.

«В базе данных «Миротворца» и в других источниках отмечено следующее. Горшков Егор Иванович - д/р 13.08.1972. Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл., РФ. Боевик НВФ в командовании т.н. отдельного батальона специального назначения ОБ СпН «Хан» (вч 08808) 1 АК ЮВО ВС РФ. Первый заместитель командира батальона, к тому времени звание «капитан», позывной «Вольга». Так же идеолог и один из руководителей российского левонационалистического общественного движения «Суть времени», - написал Иракли Комахидзе.

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