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Врачи назвали простой продукт для укрепления иммунитета

  • 30.09.2022, 10:41
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Врачи назвали простой продукт для укрепления иммунитета

Финские специалисты провели эксперимент.

Ученые из Университета Турку в Финляндии провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в твердых сортах сыра содержатся полезные бактерии - пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему, пишет medicina.ua.

По словам экспертов, употреблять сыр наиболее важно людям преклонного возраста, так как с возрастом снижается активность антител, выработанных в молодости на вакцины и инфекции. Исследователи пояснили, что пробиотики обладают свойствами, которые помогают восполнить подобные недостатки и активируют работу иммунной системы.

Мы искренне верим, что еда должна быть полезной, вкусной и разнообразной, а сыр – натуральным и свежим. И в то, что в ежедневный рацион необходимо включать молочные продукты, в том числе сыр.

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