В белорусских аптеках начали закупать товар для мобилизованных из РФ? 30.09.2022, 10:43

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Появились странные сообщения о покупке огромного количества жгутов и антибиотиков.

В одном из белорусских чатов аптеки стали появляться странные сообщения о покупке огромного количества жгутов и антибиотиков. Товар нужен ближе к Могилеву.

По предположению читателей телеграм-канала «Хартия-97%», закупка проходит для мобилизованных из РФ. Жгут и антибиотик нужны для индивидуальных аптечек.

Также не исключается то, что это просто перекупы.

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