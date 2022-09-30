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В белорусских аптеках начали закупать товар для мобилизованных из РФ?

  • 30.09.2022, 10:43
  • 1,874
В белорусских аптеках начали закупать товар для мобилизованных из РФ?

Появились странные сообщения о покупке огромного количества жгутов и антибиотиков.

В одном из белорусских чатов аптеки стали появляться странные сообщения о покупке огромного количества жгутов и антибиотиков. Товар нужен ближе к Могилеву.

По предположению читателей телеграм-канала «Хартия-97%», закупка проходит для мобилизованных из РФ. Жгут и антибиотик нужны для индивидуальных аптечек.

Также не исключается то, что это просто перекупы.

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