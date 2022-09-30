Боец ВСУ показал уничтоженные позиции врага на Лиманском направлении 1 30.09.2022, 11:10

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фото: РАДИО СВОБОДА

В кадр попали сожженная техника и брошенные боеприпасы армии РФ.

Российским оккупантам, которые находятся в городе Лиман Донецкой области, грозят тяжелые бои. Силы обороны Украины продвигаются на этом направлении, оставляя за собой разбитые группировки врага и сожженную военную технику ВС РФ.

Фотографии уничтоженных БМП, танков и других машин, а также трофеев ВСУ обнародовал Telegram-канал «Радио Свобода». Эти снимки сел Карповка, Новое и Редкодуб на Лиманском направлении передал журналистам украинский военный с позывным «Эней».

Как видно на фотографиях, противник оставил нашим защитникам «подарки» – брошенные боеприпасы, которые пополнят запасы ВСУ.

Напомним, журналист Юрий Бутусов недавно заявил, что защитники Украины (загнали в «котел» главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ https://charter97.org/ru/news/2022/9/30/517882/) в районе Лимана и Ямполя на Донетчине. Якобы ВСУ взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения оккупантов, а именно Кременная – Лиман.

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