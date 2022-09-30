Борисовчане - лукашистам: Сколько можно нам врать? 1 30.09.2022, 11:26

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В регионах Беларуси проблемы с отоплением.

«Лядищинцы тоже начинают заготавливать дрова — приказ затопить получен, а вот котельная к отопительному сезону не готова. Информацию скрывают, нигде невозможно ничего узнать», — написали ex-press.by жители борисовского микрорайона Лядище.

— Жители раньше уже писали и высказывали свои опасения, просили местные власти разобраться, но нас не услышали. Сколько можно нам врать? — спрашивают борисовчане.

— Почему подключили к старой котельной строящийся микрорайон Лядище-2? Почему в проекте нет котельной? Почему на новостройку проложили трубы в два раза толще диаметром, чем в домах в микрорайоне? Нам надоело мерзнуть. В очередной раз на нас «сэкономили».

В конце августа СМИ также писали обеспокоенные жители Лядищей. Они переживали, смогут ли перезимовать в тепле, обращались в различные инстанции с просьбой дать разъяснения, но чиновники не ответили.

Еще в июне прошлого года Управление капитального строительства отчиталось о котельной в Лядищах. Информация была рассчитана не на простых смертных, но из ответа УКСа можно было понять, что в каждом многоквартирном доме, который будет построен в микрорайоне Лядище-2, предполагается устанавливать электрокотел для теплоснабжения и подогрева воды только в этом доме.

Кроме этого, в лядищенской котельной вместо старого котла планировали поставить новый газовый тепловой мощностью 5 МВт.

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