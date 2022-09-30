В Беларуси обновили список тех, кого будут считать «тунеядцами» 5 30.09.2022, 11:38

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Изменения касаются и плательщиков единого налога.

В Беларуси снова внесли изменения в порядок отнесения граждан к «незанятым в экономике». Это следует из постановления совета министров, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет zerkalo.io.

Постановление совмина уточняет некоторые детали принципа отнесения к гражданам, «незанятым в экономике». Теперь для того, чтобы считаться занятым в экономике плательщикам единого налога требуется подтверждение его уплаты при условии выплаты вознаграждений за выполненные работы, оказанные услуги или созданные объекты интеллектуальной собственности.

К занятым в экономике также будут относить членов советов директоров (наблюдательных советов) компаний при условии выплаты им вознаграждения.

Если раньше занятыми считались как матери, так и отцы (или усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет или имеющие трех и более несовершеннолетних детей, то теперь это касается только женщин. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей с инвалидностью до 18 лет правила остались прежними — в этом случае как мужчина, так и женщина считаются «занятыми в экономике».

Одно из изменений звучит довольно странно. Так, законодатели пишут, что теперь Минтруда будет передавать информацию об уволенных и не принятых на работу на 1-е число каждого месяца не только в МНС и Госпогранкомитет, но и в МВД.

Этот пункт теперь звучит так: «Министерство труда и социальной защиты ежемесячно до 3-го числа передает в Государственный пограничный комитет, Министерство по налогам и сборам, МВД список идентификационных номеров граждан, указанный в части первой настоящего пункта». То есть лиц, которые были уволены и не приняты на работу на 1-е число каждого месяца. А далее в документ добавлен пункт, которым обязывают МВД ежемесячно до 5-го числа представлять в Минтруда и соцзащиты информацию «о гражданах, идентификационные номера которых включены в список, указанный в части первой настоящего пункта». То есть тех же самых людей, о которых Минтруда будет сообщать в МВД до 3 числа каждого месяца.

Основные изменения документа вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним, недавно чиновники обновили базу «незанятых в экономике». «Тунеядцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам счета за газ, отопление и горячую воду.

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