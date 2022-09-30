«Когда увидел эти дома, в тот же день дал задаток» 30.09.2022, 12:01

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Репортаж из необычного дачного поселка в 20 км от Минска.

В этот раз вместо дачных поселков нового типа (с коттеджами и высокими заборами) журналисты realt.by решили посетить классический садовый «кооператив» с уютными домиками и участками в шесть соток. Такие дачи многим из нас знакомы с детства — маленькие, душевные, с грядками, сезонным водопроводом и общительными соседями. Подобное садовое товарищество под названием «Ручьи» мы нашли всего в 20 километрах от Минска.

«Пенсионеры приезжают на лето, но и зимующих с каждым годом становится больше»

Располагается СТ «Ручьи» между поселками Новоселье и Аксаковщина, что в Раковском направлении. Путь от станции метро «Каменная Горка» до дач займет около 15 минут. Не доезжаем до знаменитого кафе «У Пунтуса» и сворачиваем. Пару минут по узкой дороге вдоль кукурузного поля и мы в «Ручьях».

Первое, что бросается в глаза — вокруг лес. Несмотря на близость гродненской трассы, этот дачный поселок удачно спрятан от шума и ветров густой полосой деревьев.

Само садовое товарищество «Ручьи» — небольшое. Тут всего пара улиц и 140 участков. На дорожке встречаем первую дачницу. Она рассказывает, что дачный поселок появился тут еще в 80-х годах. Участки под огороды тут первоначально давали работникам ТЭЦ-4. Сейчас же на дачах живут абсолютно разные люди.

— Поселок тут хороший, красивый. Дороги наши — из асфальтной крошки, их чистят зимой, да и в дожди они не раскисают. Из коммуникаций есть электричество и сезонный водопровод. Газа, правда, нет.

Спрашиваем, есть ли поблизости водоем. Женщина говорит, что желающие отдохнуть и искупаться ездят в Аксаковщину — это в трех километрах от дач. Там рядом с Республиканской клинической больницей медицинской реабилитации есть искусственное озеро, пляж, водопады.

Продолжаем путь по улицам и останавливаемся чуть ли не у каждого домика. Поражаемся, с какой любовью хозяева обрабатывают принадлежащую им землю. Везде — ухоженные сады, лужайки, буйство осенних цветов. Заметно, что многие постройки строились своими руками — это не бездушные типовые «квадраты» из блоков. В каждом доме заметен характер и настроение его владельцев.

На улице, крайней к лесу, встречаем веселую компанию соседей. Мужчины общаются, ребенок играет с собакой. Интересуемся у них плюсами и минусами поселка. Оказывается, один из собеседников приобрел тут дачу совсем недавно.

— Я купил дачу только в этом году только. Когда выбирал, то объездил все минские окрестности. Был и в Петришках, и в других местах. В тех же Петришках расстояние в два раза больше, дорога — похуже, а цена такая же. В Крыжовке — слишком кучно, все друг на друге сидят. А я искал спокойное место именно рядом с лесом. Когда увидел эту дачу в «Ручьях», то в тот же день дал задаток, так мне этот поселок понравился. Я сам живу в Малиновке и мне сюда «от дома до дома» — 15 минут. Старую дачу я полностью разобрал и собрал заново, сейчас строю баню. Мне нравится, что тут, несмотря на близость трассы, очень тихо. Птицы поют. Домов вокруг немного, но все соседи хорошие, есть с кем пообщаться.

«В округе много диких зверей, но интернет слабый»

Второй мужчина, живущий в поселке давно, дополняет:

— Большинство дачников приезжают сюда только на лето. Уже осенью пенсионеры уезжают, но несколько семей обитают на дачах круглогодично. Когда-то мы зимовали тут чуть ли не одни, но в последние годы все больше людей переориентируется на постоянное проживание. Заезд сюда хороший, дороги чистят. Ворота закрываются. Рядом — прекрасный лес. Тут так много зверей ходит — настоящий зоопарк прямо под окном! Как-то на поле встретили сразу 11 косуль.

А есть ли в поселке минусы? Да, мужчины отмечают, что тут плоховато ловит интернет. У некоторых операторов связь хорошая, а другие — еле справляются. Мы смотрим на свои телефоны, и верно: мобильный интернет почти не тянет. Но, говорят, скоро рядом поставят еще одну вышку.

Что касается магазинов, то в поселок летом приезжает автолавка, без проблем доезжает «Е-доставка», а так в основном дачники закупаются на выезде из Минска или в соседнем Новоселье.

Хвалят местные и транспорт — тут часто ходят маршрутки, на которых легко добраться до метро. Также есть и автобусы.

Мы идем дальше, разглядываем домики и вновь встречаем братьев наших меньших. Видно, что атмосфера в поселке очень домашняя. На многих участках под присмотром хозяев отдыхают породистые коты или с собаки.

Что здесь продается?

Так поселок выглядит сверху.

Самый экономичный вариант — сруб 1985 года без отделки. В этой постройке есть печное отопление и электричество. Участок у дома небольшой, 4,5 сотки, на нем есть огород, растут плодовые деревья. Дача огорожена сеткой с металлической калиткой и воротами. Стоимость — 7 тысяч долларов.

Если интересует готовый загородный объект, то можно рассмотреть дачу, которая продается с мебелью и бытовой техникой. Этот дом площадью 70 «квадратов — двухэтажный. На первом уровне разместилась кухня, санузел, душевая кабина, стиральная машина, две комнаты и камин. В мансарде − три комнаты, коридор с подсобным помещением, лоджия. Из коммуникаций есть электроэнергия, свой колодец (вода введена в дом), местная канализация, печное отопление. Дача с участком в 6,4 сотки продается за 32 тысячи долларов.

Двухэтажный бревенчатый домик, обложенный кирпичом, площадью 76,5 «квадратов» предлагается за 35 тысяч долларов. Дом расположился на участке 4,2 сотки: тут имеются плодовые деревья, кустарники и цветы.

Еще один готовый дом с красивой придомовой территорией и собственным прудом с рыбой продается за 42 тысяч долларов. Площадь двухэтажного дома — 80 «квадратов».

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