ВСУ разбили полк передовых российских танков Т-80 3 30.09.2022, 12:02

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иллюстрационное фото

Украинские военные нанесли поражение 4-й танковой дивизии РФ.

Вооруженные силы Украины потрепали 4-ю танковую дивизию ВС РФ. В результате она лишилась полка передовых танков.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Российские источники продолжают обсуждать украинские контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области 29 сентября. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у границы Харьков-Луганск в неустановленном месте.

«Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов 29 сентября заявил, что российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии за последние несколько недель понесла значительные потери во время действий в Купянске, который расположен у реки Оскол. На этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия потеряла почти целый полк передовых танков Т-80», — говорится в сообщении.

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