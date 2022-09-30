Стало известно, какие популярные марки кофе скоро пропадут из магазинов Беларуси 1 30.09.2022, 12:06

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Причина — санкции.

Известные бренды кофе ушли с российского рынка, погодные катаклизмы в Бразилии ставят под угрозу новый урожай, биржевые цены на арабику близки к максимальным значениям, а в некоторых белорусских магазинах уже можно увидеть зерновой кофе по цене 100 рублей за килограмм. Что происходит на мировом и белорусском рынках и чего нам ждать в плане дефицита и цен на кофе? Office Life обсудил ситуацию с крупными игроками кофейного рынка страны.

На мировом рынке кофе ситуация довольно тревожная, предупреждает соучредитель группы компаний Roast.by, одного из крупнейших белорусских обжарщиков кофе, Вячеслав Жадан.

— Погодные катаклизмы в Бразилии угрожают урожаю, это давит на рынок, арабика растет в цене. Но к подобным прогнозам можно относиться и скептически: страны — производители сырья порой спекулируют такими данными, чтобы подогреть интерес в преддверии нового сезона.

Биржа близка к максимальным значениям: арабика торгуется в диапазоне 210-230 центов за фунт, при этом мы фиксируем более значительный рост рынка робусты. И я не вижу никаких предпосылок для снижения цены. Только за последние полтора года биржевая стоимость кофе выросла почти в 2 раза.

Есть и сложности с транспортом на рынке: не хватает грузовых контейнеров, кофе из страны произрастания выходит с задержками.

Все компании-обжарщики очень остро ощущают дефицит кофе. Мы уже полгода не можем купить Эфиопию первого грейда, все, что появляется, очень быстро раскупается, а предложение ограничено.

Беларусь достаточно удачно расположена географически: для доставки зеленого кофе, выгруженного в порту Гамбурга, грузовик должен преодолеть относительно небольшое расстояние, но из-за очередей на границе срок доставки доходит до 15-20 дней, а стоимость фрахта в 3-5 раз превышает значения двухгодичной давности.

Кредитные ресурсы ЕС и США полностью закрыты для компаний в Беларуси, а тем более в России, поэтому приходится работать с нашими банками (спойлер: по очень высоким ставкам).

Несмотря на все это, говорит Вячеслав, участники рынка пока «смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом»: биржевая цена кофе не полностью коррелирует с ценой для конечного потребителя — но, конечно, отражается, дефицита зерна не предвидится.

— Мы обеспечены Бразилией до конца 2022 года, не ожидаем перебоев с основными сортами: Перу, Колумбии, Уганды Другар, Эфиопии сидамо.

Поставки: итальянские бренды остались, а вот PAULIG скоро исчезнет

По словам Вячеслава, некоторые европейские трейдеры прекратили партнерские отношения с белорусскими поставщиками. Несмотря на то что кофе как продукт питания не попадает под санкции, некоторые партнеры отказались отгружать товар в наш регион исходя из собственных убеждений или опасений, что могут возникнуть проблемы с банковскими платежами.

Но, например, с итальянскими партнерами никаких проблем нет, уверяют CEO компании «Кофе сервис», дистрибьютора кофе Lavazza Наталья Богданович и продакт-менеджер компании «Смартон», поставщика брендов кофе Barbera и Segafredo Ольга Рачковская.

— У нас всегда были прямые контракты с Италией, годами выстроенные отношения с партнерами — и в поставках ничего не изменилось. Соответственно, никак не повлиял на белорусский рынок и уход бренда Lavazza из России — знаю, что многих эти новости пугали, — рассказывает Наталья Богданович.

— Мы сами импортируем и продаем итальянские бренды кофе Bаrbera и Segafredo. Никаких сложностей с поставками и наличием нет, — подтверждает Ольга Рачковская.

Группа компаний, в которую входит «Смартон», продает разные бренды кофе — немецких, финских, швейцарских, итальянских, российских, белорусских производителей — в своей розничной сети, интернет-магазине, а также поставляет в офисы белорусских компаний и оптовым клиентам.

— Нет проблем с приобретением кофе и у других белорусских поставщиков. Несмотря на то что некоторые каналы поставок в 2022 году закрылись, компании-импортеры нашли выход, — рассказывает Ольга Рачковская. — В частности, на белорусском рынке все реже заметны немецкие бренды. Скорее всего, такая ситуация вызвана отсутствием прямых поставок из Германии. Большой объем кофе на наш рынок продолжает поставляться из России.

Многие компании, уходя из России, продали свой бизнес. В связи с этим уже известные нам бренды будут появляться под новыми наименованиями, например, компания-производитель Paulig теперь выпускает кофе под новым брендом Poetti.

Перешедшая к местному управлению компания — производитель кофе Tchibo и Davidoff до конца года вынуждена также разработать новую марку. Пропадет с полок и Starbucks. Но это может стать проблемой разве что для фанатов этих конкретных марок. В целом рынок насыщен кофейными брендами, выбор для замены огромный. Любители известных брендов активно знакомятся с кофе локальных обжарщиков. Я думаю, в дальнейшем мы увидим и собственные торговые марки наших компаний-импортеров.

Закупочные и отпускные цены почти не меняются

Биржевые цены, поясняет Наталья Богданович, влияют скорее на обжарщиков, покупающих зеленое зерно, нежели на поставщиков.

— Закупочные цены на Lavazza для нас меняются, только если происходят скачки курса евро. У бренда Lavazza свои кофейные возможности, есть свое зерно, они очень гибкие и не повышают цены на кофе вслед за повышением стоимости зерна на бирже. Например, в прошлом году биржа выросла в 2 раза, но Lavazza за счет своих объемов и сырьевых возможностей подняла цены примерно на 5%. Еще 5% прибавились в 2022 году.

А вот курсовой скачок весны-2022 очень серьезно отразился на прайсах компании.

— Когда подорожал евро, несколько партий мы привезли по очень высокой для Беларуси цене — фактически она поднялась для клиентов в 2 раза. Только за счет курса было плюс 20%, а ведь еще и огромные сложности с логистикой удорожали транспортные расходы.

Международная логистика очень влияет, по словам Натальи, на стоимость зеленого зерна — и болезненна для обжарщиков.

— Зерно относительно брендового продукта дешевле в закупке — стоимость фуры бренда в 1,5-2 раза дороже стоимости фуры зеленого зерна. Вот и получается, что если у нас фура стоит 100 тыс. евро, а логистика — 10 тыс. евро, то в расходах поставщика брендового кофе транспорт занимает 10%. А если фура зерна стоит 50 тыс. евро и логистика те же 10 тыс. евро — то расходы обжарщика на транспорт уже 20%.

Считаю, сфере повезло и с господдержкой: с начала лета временно отменили ввозную пошлину в 9% на зерновой кофе.

Как только курс пошел вниз и стабилизировался, мы стали возить новые партии по ценам, которые фактически вернулись к довесенним значениям. Полностью «откатить» назад, наверное, уже не получится — ведь дорожает внутренняя логистика, дорожают кредитные ресурсы для бизнеса, — но это очень близкие к тем цены.

По словам поставщиков, весной всему рынку, конечно, пришлось полностью перестраивать логистические цепочки, но шок прошел — и сейчас «все прекрасно возится и работает».

— На конечные цены по брендам Bаrbera и Segafredo оказали влияние колебания курса евро и рост транспортных расходов: в целом изменение цен составило 15-20%, — рассказывает Ольга Рачковская.

Рост цены на кофе у Roast.by, говорит Вячеслав Жадан, практически не заметен потребителю:

— Зерно обычно обеспечено очень длительными контрактами, и может быть такое, что биржевой рост серьезный, но на тебя как покупателя он не влияет — ты покупаешь по заранее оговоренной цене, и как продавец в Беларуси можешь позволить себе практически не менять цены. В долларах у нас рост составил около 10%, но, так как сейчас аномально укрепился белорусский рубль, цены держатся на уровне января 2022 года.

Цены в белорусском ретейле, говорят эксперты, если и растут — то точно не из-за подорожания поставок: скорее, это наценки сетей. По информации OL, сегодня купить килограмм зернового кофе популярного бренда можно по цене от 50 до 100 рублей за килограмм, при этом рыночной и справедливой эксперты называют цену от 50 до 60 рублей за килограмм кофе среднего сегмента, 100 рублей в Беларуси может стоить лишь премиальный кофе.

На ценник в кофейнях влияет не кофе, а молоко

Несмотря на то что курс рубля давно укрепился и стабилен, стоимость чашки кофе в HoReCa не опускается, а, наоборот, дорожает. Наталья Богданович объясняет: совсем не кофе тому виной.

— 80% напитков, которые продают в заведениях, — это кофейные напитки с молоком. Допустим, HoReCa покупает кофе средней ценовой категории — по 50 рублей за килограмм. Из килограмма зерна можно сварить примерно 100 чашек эспрессо. Соответственно, себестоимость кофе в чашке эспрессо — 50 копеек. Но в кофейных напитках цена очень сильно зависит от молока. На литре молока можно сварить 4-5 чашек капучино, чуть меньше — латте. Если раньше молоко стоило для кофейни 1,5 рубля за литр, а стало стоить чуть выше 2 рублей — конечно, это удорожает чашку капучино для потребителя. Плюс очень сильно подорожали в этом году сопутствующие товары — стаканчики, крышечки, палочки-мешалки и т.д. Потребители этого не видят, но на экономике заведения этот рост цен сильно сказывается.

Спрос на кофе только растет

— Культура потребления кофе в Беларуси за последние 5 лет очень серьезно выросла, соответственно, растет и спрос белорусов — я имею в виду и обывателей, и бизнес, и HoReCa, — говорит Ольга Рачковская. — Открываются кофейни, люди знакомятся с новыми брендами, открывают для себя новые продукты. Меняются вкусовые предпочтения: все чаще преимущество отдается натуральному, а не растворимому кофе.

Огромную любовь и высокий спрос белорусов на кофе подтверждает и Наталья Богданович:

— Люди очень активно покупают домой кофемашины — они хотят и дома пить хороший кофе. Плюс очень популярен кофе to go или чашечка в кофейне. Заведений, ориентированных на приготовление кофе, становится все больше. Мы потеряли разве что какую-то часть кофе-поинтов, работавших в опустевших бизнес-центрах, — но это мизерная доля рынка, в целом же он развивается.

Наталья замечает: низкий спрос сейчас разве что на кофе премиум-сегмента. В частности, в Минске с премиальной линейкой Lavazza работают «буквально пару заведений», но здесь нет ничего необычного: «Премиум не может быть массовым».

— Плюс мы видим, что некоторые юрлица — бизнес, IT, — которые раньше заказывали, условно, в приемную руководителя премиум-линейку, перешли на ступень ниже и стали заказывать тоже отличный, но чуть менее дорогой кофе.

Интерес белорусов, предполагает Наталья, постепенно будет смещаться в сторону продукции локальных обжарщиков: все же крупные мировые бренды всегда немного дороже, а люди стали более серьезно подходить к вопросу цены.

— Мы видим рост спроса на наш кофе до 50% и в B2B, и в B2C-сегментах, — подтверждает Вячеслав Жадан. По его мнению, это происходит в том числе и из-за сокращения потока импорта.

Ольга Рачковская в свою очередь не считает, что белорусский рынок потребления кофе перестроится так быстро:

— Есть любители определенных брендов, есть фанаты, например, только итальянского кофе — и, пока он будет на рынке, вряд ли они изменят предпочтения.

И все эксперты единодушны в одном: дефицита не будет, без кофе белорусы не останутся.

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