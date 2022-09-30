Мобилизованные из РФ разбежались в разные стороны после первой автоматной очереди в Лимане

Мобилизованные из РФ разбежались в разные стороны после первой автоматной очереди в Лимане2
- 30.09.2022, 12:18
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У российских пропагандистов началась паника.
Российская «мобилизация» уже приносит первые плоды. Мобилизированные граждане РФ просто сбегают с поля боя.
Об этом в Сети взывают российские военные блоггеры, передает ТСН.
Речь идет о Лимане на Донетчине, где сейчас наиболее жарко для россиян, и куда перебросили только что мобилизованных.
«Просто жалкое г… 1000 мобилизованных прислали в Лиман для подкрепления фронта, приказали держать свой участок. Так эти крысы разбежались в разные стороны, когда услышали первые автоматные очереди. Трусы. Как воевать собираетесь», — истерит военный блогер.
Еще один твит не менее истеричен.
«Мрази, набрали диванных дол…ов. Вы посмотрите на себя в интернете все в зетках и триколорах, кричите, что можете повторить, а когда мобилизовали, даже автомат в руках держать не умеете, вообще ничего не умеете. Костер и то не можете развести. Сплошная пьянь», — истерит «Военком».
Напомним, что ВСУ взяли в окружение российские войска, находящиеся в районе города Лиман Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, ВСУ прорвали российскую оборону в районе Ставков, в 10 км севернее Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево.