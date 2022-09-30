«Столько шампиньонов в своей жизни не собирал» 5 30.09.2022, 12:25

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В Беларуси - грибная лихорадка.

Грибы в последнее время удивляют цифрами, то цена за ведерко внушает страх, то счетчик Гейгера от них зашкаливает. Теперь вот берут количеством, но пока не везде, пишет «Онлайнер».

Среди грибников одни продолжают удивляться своей сноровке, ставя крестики на карте, другие — расстраиваются, проведя несколько часов на свежем воздухе, и уходят без белых. В Слуцке Андрей знал, куда идти, иначе откуда у него столько тары?

— Это была просто катастрофа, друзья, столько шампиньонов я в своей жизни не собирал. Надеюсь, что скоро будут не только полевые, но и лесные, — делится впечатлениями мужчина.

Под Кобрином белые грибы пытаются разорвать ведра.

Такой пакет можно насобирать где-то в Могилевском районе. Автор уверяет, что грибов немного, растут местами, но, видимо, в следующий раз она возьмет с собой два пакета.

Количеством брать может каждый, тут все зависит от терпения, а вот выследить настоящего гиганта удалось только Евгению под Витебском. Червивая находка или нет — неизвестно, но на кастрюлю супа такого монстра точно хватит.

Антон посягнул на святое — под Жабинкой вырезал целую плантацию маслят. Жалеет, что не взял с собой триммер, дело пошло бы быстрее. Уничтожение происходило 28 сентября.

Федор под Столином тоже нарвался на гигантов, правда, на весы не ставил. В его пакетах белые и краснюки.

Александр настолько наловчился собирать грибы, что готов поучаствовать в не имеющем аналога соревновании — грибалке. Такой плодородный лес находится где-то под Брестом.

Вот еще корзинка. Опять же под Брестом, вот где не щадят шапковидных.

Погуляв с собакой 15 минут по лесу, Максим собрал ведро грибов. Вопрос, зачем брать на выгул ведро, остается открытым.

«Вот так мой дядя съездил на рыбалку. По пути встретилась ему полянка с такими красавцами», — написала читательница в «Онлайн Брест». Всем бы такого дядю.

Лисички, казавшиеся вымершими, подают признаки жизни в Могилевской области. Здесь их, по словам грибника, немного. Еще и пару груздей — как водится, сами полезли в корзину.

Виталий прокатил грибы на авто, а то все сковороды да кастрюли.

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