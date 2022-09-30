52-летний британец обнаружил уникальную золотую монету 30.09.2022, 12:27

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Монете около 500 лет.

В Англии на одной из ферм, что располагается в юго-западной части страны, был обнаружен невероятно редкий артефакт – португальская золотая монета, которая датируется периодом Мануэла I. Она была изготовлена в 1495-1521 годах. Находка является уникальной еще и потому, что это первая подобная монета, которую удалось отыскать на территории Великобритании, пишет planetanovosti.com.

Несколько слов стоит сказать о том, как данная монета была обнаружена. Ее нашел кладоискатель-любитель Мик Эдварс, которому исполнилось уже 52 года. Он посетил ферму, расположенную в графстве Уилтшир, вместе со своей супругой. Они планировали отметить 35-ую годовщину свадьбы. Буквально на следующий день фермер захотел пройти по местному полю вместе со своим металлоискателем.

«Перед тем, как я нашел монету, мне попадались исключительно колокольчики для скота и те были сломанными. Затем я решил подняться немного выше прежде, чем идти ужинать. Там я сделал всего лишь три шага и услышал очень громкий сигнал, который напоминал тот, что возникает при находке медных монет», – говорит мужчина.

Мик не мог поверить своим глазам, когда обнаружил монету из настоящего золота с крестом. Ее вес составил свыше 35 грамм, а диаметр – 36 миллиметров.

Монету собираются продать на аукционе. Предположительно, ее стоимость составит примерно 30 тысяч фунтов стерлингов. Часть полученных денег будет передана владельцу фермы, который за долгие годы наконец-то смог обнаружить свой первый, действительно крупный клад.

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