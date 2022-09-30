Посла Беларуси вызвали «на ковер» в МИД Армении из-за слов Макея 7 30.09.2022, 12:31

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Дипломату придется ответить за фразу лукашиста по поводу визита Нэнси Пелоси.

Посла Беларуси в Армении Александра Конюка вызвали в МИД этой страны из-за слов главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея о визите спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает МИД Армении.

На днях министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, ссылаясь на визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, заявил, что подобные визиты способствуют обострению конфликтов. На это отреагировали в МИД Армении и вызвали для беседы посла Беларуси.

«Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД Республики Армения, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», — сказано в заявлении.

25 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что визиты, подобные поездке спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, способствуют лишь обострению конфликтов.

«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — сказал Макей.

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