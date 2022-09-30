закрыть
30 сентября 2022, пятница, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Из деревень забирают, потому что Москва поднимет сразу забастовку»

1
  • 30.09.2022, 12:36
  • 3,452
«Из деревень забирают, потому что Москва поднимет сразу забастовку»
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Оккупанту рассказали о реалиях мобилизации в России.

Собеседница российского оккупанта рассказала ему о реалиях мобилизации в стране-агрессоре России, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Самая большая мобилизация — это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. Из Москвы 50 человек уехало, а с Россоши — 300. С маленькой 300, только одним днем забрали. Ольховатка, Криничное… Короче, с деревень забирают, потому что Москва поднимет сразу забастовку», — сказала она.

По словам собеседницы оккупанта, гражданам страны-агрессора нельзя выезжать в другие населенные пункты.

«Все сидят по домам, позакрывались, плачут и ждут», — сказала она.

Собеседница военного РФ заявила, что жители приграничных областей агрессора сейчас «никому не нужны, можно и пожертвовать», отправив на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип