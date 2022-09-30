«Из деревень забирают, потому что Москва поднимет сразу забастовку» 1 30.09.2022, 12:36

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Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Оккупанту рассказали о реалиях мобилизации в России.

Собеседница российского оккупанта рассказала ему о реалиях мобилизации в стране-агрессоре России, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Самая большая мобилизация — это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. Из Москвы 50 человек уехало, а с Россоши — 300. С маленькой 300, только одним днем забрали. Ольховатка, Криничное… Короче, с деревень забирают, потому что Москва поднимет сразу забастовку», — сказала она.

По словам собеседницы оккупанта, гражданам страны-агрессора нельзя выезжать в другие населенные пункты.

«Все сидят по домам, позакрывались, плачут и ждут», — сказала она.

Собеседница военного РФ заявила, что жители приграничных областей агрессора сейчас «никому не нужны, можно и пожертвовать», отправив на войну.

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