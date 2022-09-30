Визитом в Абхазию Лукашенко «выстрелил» себе в голову 2 30.09.2022, 12:50

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Эксперты рассказали о последствиях для диктатора.

«Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, при том это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем». Такими словами Лукашенко начал свой неожиданный визит в самопровозглашенную Абхазию 28 сентября. Примечательно, что непризнанную республику он посетил впервые, сообщает «Белсат». Еще в 2015 году, после переговоров в Тбилиси с президентом Георгием Маргелашвили, Лукашенко заявлял, что Беларусь признает, цитата, «территориальную целостность Грузии в ее международно-признанных границах». Что же произошло теперь?

«Для Лукашенко, наверное, было так необходимо показать Москве: я с вами, я готов сделать какие-то шаги, которые вам понравятся. Он там сказал. И опять эта риторика про старшего брата Путина. Это все такие слова, которые должны нравиться России и нравиться Путину», – считает политический обозреватель Александр Фридман.

«Эти два диктатора, два тирана, выбрали путь провокации международного сообщества и путь игнорирования всех правил, которые были созданы со второй мировой войны», – поделился своим мнением депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

Визит в Сухуми Лукашенко совершил после встречи с Владимиром Путиным в Сочи, о чем он сам рассказывал на встрече с так называемым президентом Абхазии Асланом Бжанией: «Обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом, с Владимиром Владимировичем, много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше чем я, в проблемы и дела Абхазии. Мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать».

Лукашенко официально не признал независимость Абхазии. Но его визит в непризнанную республику – повод для новых санкций со стороны Европейского союза, полагает депутат Европарламента Рышард Чарнецкий: «Этот визит является не только знаком поддержки Путина беларусским диктатором в его войне в Восточной Европе (Украине), но и вмешательством во внешнюю политику Южного Кавказа. Я уверен, что Евросоюз не должен молчать по этому очень деликатному и важному вопросу».

Сейчас в Грузии находится много белорусов, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за репрессий. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, визит Лукашенко в Сухуми на политических эмигрантах сказаться не должен. А какими будут отношения официального Тбилиси и Минска?

«Если взять белорусско-грузинские отношения, то этот визит, безусловно, повлияет на ухудшение этих отношений. И это касается правительства Грузии, и особенно это касается населения Грузии, которое очень неприятно восприняло этот визит Лукашенко», – считает Александр Фридман.

После российско-грузинской войны 2008 года отношения Лукашенко и Грузии можно было назвать во всех смыслах дружескими. Например, в 2012 году Михаил Саакашвили и Александр Лукашенко вместе смотрели финал чемпионата Европы по футболу. Не где-нибудь, а в Киеве. В феврале этого года бывший президент Грузии в Тбилисском городском суде и вовсе рассказал уникальную историю: «Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, является результатом моих поездок в Лондон».

Визит Лукашенко в Абхазию прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Не могу не отметить, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло. Это очень циничный подход, когда президент Беларуси прибывает в Абхазию в нарушение закона «Об оккупации», в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших якобы дружеских отношений. Я очень рада, что до сих пор медлила и не подписала назначение нового посла Грузии в Беларуси. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны требовать этого от всех».

Лукашенко держался до последнего. Будучи загнанным в угол, он совершил то, что многие эксперты назвали выстрелом себе в голову. Похоже, это понимают и государственные беларусские СМИ, которые вояж Лукашенко в Сухуми назвали всего лишь «визитом в исторические места северо-восточного побережья Черного моря».

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