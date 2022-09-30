ВСУ полностью окружили Лиман: оккупанты бежали из окружающих поселков 2 30.09.2022, 12:54

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«Котел» закрывается.

30 сентября Вооруженные Силы Украины полностью окружили российских оккупантов в Лимане благодаря отвоеванию населенных пунктов Дробышево и Ямполь. Теперь вражеские подразделения оказались в «котле».

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российские СМИ.

Российские пропагандисты пишут, что российские подразделения «вынуждены отойти» из Ямполя и Дробышева, в то время как украинские военные увеличивают огневое влияние и штурмовое давление на врага, обстреливая российские пути снабжения и окончательно отрезая россиян от любой подмоги.

ВСУ оцепили российских оккупантов в Лимане Донецкой области в чрезвычайно символический день - в день, когда страна-агрессор Россия собирается присоединить оккупированные территории Донбасса к своему составу.

Как отметил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, последний раз в «котел» советское/российское войско попало в апреле 1945 года во время немецкого контрудара под Бауценом. Однако уже сегодня, 30 сентября, на страницы истории армии РФ добавят еще один котел.

«В ходе войны начиная с 2014-го года, и в 2022-м также, украинские части неоднократно попадали в оперативное окружение, а однажды попали в «котел» под Иловайском. Тогда было оцеплено около 1300 украинских украинских воинов, в ходе прорыва с «котла» за один день погибли 270 наших воинов. Теперь у украинцев есть шанс отомстить», - подчеркнул Бутусов.

В то же время, некоторые российские пропагандисты, в отличие от своих «коллег», до сих пор не могут осознать, что же происходит в Лимане, называя окружение российских воск «очень странными делами».

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