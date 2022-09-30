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Что изменится в Беларуси с завтрашнего дня

  • 30.09.2022, 13:00
Что изменится в Беларуси с завтрашнего дня

Нас ждут новые правила дорожного движения.

В связи с приближением октября «Белсат» собрал основные изменения, которые ожидают граждан и жителей Беларуси в новом месяце 2022 года.

Новые взаимные санкции

Главы МИД стран ЕС из-за мобилизации в России и «референдумов» на оккупированных территориях Украины договорились в октябре ввести новый пакет санкций в отношении РФ. В него могут войти ограничение цен на нефть, меры в отношении ИТ, кибербезопасности и программного обеспечения. Польша и страны Балтии выступают за то, чтобы санкции затронули и Беларусь.

В Литве с 1 октября на два года запретили трансляцию белoрусских и российских госканалов. Латвия же с 10 октября приостановит действие соглашений с Беларусью об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, о взаимной помощи в таможенных делах и о воздушном сообщении. А МИД Беларуси решил сократить с 1 октября штат посольства Эстонии в Минске до двух человек. Аналогичным образом он сократит свое присутствие в Эстонии.

Накопительная пенсия

С 1 октября заработает новый механизм добровольных накопительных пенсий. Работающий гражданин, которому до пенсионного возраста остается более трех лет, может заключить со «Стравитой» договор накопительного страхования пенсии в размере от 1% до 10% ежемесячных отчислений из зарплаты. Его работодатель будет также отчислять соразмерный взнос, но не более 3% зарплаты работника. Неработающие, самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы и работники предприятий-банкротов участвовать в программе не могут.

Страхование дополнительной пенсии предусмотрено только в рублях. Взносы будут накапливаться на именном лицевом счете с доходностью в размере ставки рефинансирования Нацбанка. Но забрать их можно только после наступления пенсионного возраста: 63 года – для мужчин и 58 лет – для женщин. Выплачивать деньги будут ежемесячно в течение 5 или 10 лет (на выбор работника). Возможно также наследование накопительной пенсии.

Новые ПДД

27 октября вступят в силу изменения в правила дорожного движения. Вне населенных пунктов можно будет ездить со скоростью не более 120 км/ч, а для автобусов – не выше 100 км/ч. Также вводится дорожный знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения», ограничивающий скорость до 30 км/ч. А электромобилям позволят ездить по полосе общественного транспорта.

Ездить на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах, сигвеях можно будет со скоростью не выше 25 км/ч. Использовать такие средства можно только с 14 лет. Также запрещается перевозить пьяных пассажиров на мотоцикле (кроме бокового прицепа к нему) и мопеде. Указ обязывает водителей с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября днем включать ближний свет фар. Велосипедистов же вне населенных пунктов в темное время суток обяжут носить световозвращающие элементы, но разрешат не спешиваться при пересечении дороги.

Дорожают сигареты

С 1 октября на 5 копеек повышают цены некоторых сигарет марок «Корона» и «Форт», на 10 копеек – NZ, Matrix, «Корона», Kalipso Gold, на 15 копеек – «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст», Credo, NZ, Portal, Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans, Kalipso, LD, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie, Dove и Red Bor. Некоторые сигареты Kent, MAC, Monte, Pall Mall, Camel, Winston, Richmond и Sobranie подорожают на 20 копеек, а Rothmans of London Silver станут дороже на 60.

Новые функции Минсвязи

В октябре Министерство связи и информатизации получит дополнительные полномочия в части управления процессами цифрового развития, цифровой трансформации системы госуправления и экономики. Для этого создаются Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований в сфере цифрового развития, расширяются и механизмы финансовой поддержки цифрового развития, упрощаются процессы заключения и реализации договоров.

Беспошлинный ввоз продлен

В ЕАЭС с 1 октября до 1 апреля 2023 года продлили действие беспошлинного ввоза товаров для физлиц в размере 1000 евро. Также до 31 марта 2023 года продлен срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в отношении товаров критического импорта. Это касается фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств обработки текстиля и кожи, клеев, крахмалов, пластмасс, резины, целлюлозы, шерсти, хлопка, льна, химических нитей, пряжи и волокон, лекарств, медицинского оборудования и реагентов для лабораторий.

Вакцинация от гриппа

1 октября начнется вакцинация против гриппа. Делать это будут вакцинами «Гриппол плюс» (Россия) и «ВаксигрипТетра» (Франция). Минздрав допускает применение в один день вакцин против гриппа и COVID-19 (кроме живых вакцин).

А к концу октября должны ввести в эксплуатацию симуляционный центр Белoрусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО). Центр профессионального развития врачей-специалистов планируют создать по 9 направлениям: по акушерству, терапии, хирургии, скорой помощи и другим специальностям.

Нацбанк готовит изменения

По 10 октября на Правовом форуме Беларуси продлится общественное обсуждение проекта постановления Нацбанка, утверждающего Инструкцию о порядке оказания платежных услуг. Документ определяет общие требования к поставщикам платежных услуг и особенности их оказания в зависимости от вида платежной услуги, правила раскрытия информации об условиях оказания платежных услуг и требования к платежным услугам. Также определяются требования к выдаче наличных организацией торговли (сервиса) через кассы.

Самолеты полетят?

Авиакомпания FlyDubai собирается возобновить полеты в Минск с 21 октября. Ожидается, что рейсы Дубай – Минск – Дубай будут ежедневными. Также 1 октября авиакомпания Turkmenistan Airlines планирует приступить к полетам в Минск. Рейсы будут проходить по субботам по маршруту Ашхабад-Минск-Туркменабад.

Из-за ремонта на железной дороге 11, 12, 25 и 26 октября отменяются поезда №742/741 Минск – Могилев и №879/880 Могилев – Солигорск, а 11, 12 и 13 октября — поезда № 869/870 Минск – Полоцк – Минск. Также ряд поездов будут ходить с измененным расписанием и маршрутом.

2 октября обещают завершить ремонт в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой, а 30 октября – «Григоровщина» на границе с Латвией.

Изменения в охоте и животноводстве

С 1 октября вступят в силу изменения порядка охоты на дикого кабана. Упраздняются выплаты охотнику, добывшему кабана, но предусмотрено использование продукции охоты. Плата за разрешение на добычу дикого кабана с охотника составит одну–две базовые величины. Продукция охоты на дикого кабана подлежит обязательному ветеринарному контролю. Ее вывоз из Беларуси запрещен.

Кроме того, с 27 октября изменяется закон «О племенном деле в животноводстве». А в средних специальных учреждениях образования с 1 октября по 30 ноября будут принимать документы на «заочные» сельхозпециальности.

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