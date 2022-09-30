закрыть
30 сентября 2022, пятница, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Туве за каждого мобилизованного семье начали давать живого барана

32
  • 30.09.2022, 13:27
  • 3,884
В Туве за каждого мобилизованного семье начали давать живого барана

В обмен на рекрутов также предлагают картофель, муку и капусту.

В российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает сайт правительства Республики Тува.

Каждая семья региона получает по одной голове овцы. Всего власти распределили среди жителей 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.

Некоторым «повезло» немного больше. В одном из районов семье мобилизованного привезли уголь, в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами.

Есть и денежные выплаты. Например, семьям, где воспитываются дети до 17 лет, могут выделить по 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Тува является самым бедным регионом в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип