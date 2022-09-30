В Туве за каждого мобилизованного семье начали давать живого барана

В Туве за каждого мобилизованного семье начали давать живого барана32
- 30.09.2022, 13:27
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В обмен на рекрутов также предлагают картофель, муку и капусту.
В российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщает сайт правительства Республики Тува.
Каждая семья региона получает по одной голове овцы. Всего власти распределили среди жителей 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.
Некоторым «повезло» немного больше. В одном из районов семье мобилизованного привезли уголь, в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами.
Есть и денежные выплаты. Например, семьям, где воспитываются дети до 17 лет, могут выделить по 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Тува является самым бедным регионом в России.