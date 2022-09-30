Войска РФ бегут из Лимана, для прикрытия выставлены заслоны 11 30.09.2022, 13:33

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Трасса, по которой проходит бегство, находится под огневым контролем ВСУ.

Российские оккупационные войска сдали свои позиции в Дробышево на севере и Ямполе к югу от Лимана Донецкой области, шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

Единственный путь бегства рашистов – в районе села Торское, при этом трасса находится под огневым контролем украинских войск.

«Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на выходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватово», - считает журналист.

Позднее он уточнил, что российские войска уже начали отход из Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.

«Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись, даже если они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов», - добавил Бутусов.

«Россияне собирают весь имеющийся транспорт и формируют в Лимане колонны для прорыва через села Заречное и Торское. Единственный путь находится под огневым контролем ВСУ, но очевидно, что россияне будут пытаться прорываться, решения приняты. Уход основных сил, судя по всему, противник планирует производить сегодня», - сообщил журналист.

Он резюмировал, что 20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение под Лиманом, а новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной.

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