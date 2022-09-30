В Беларуси резко подорожала стоимость «заправки» для одного из видов автомобилей 2 30.09.2022, 14:04

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Цены поднимают с 1 октября.

Стоимость зарядки электромобилей в Беларуси поднимают до 22%. C 1 октября 2022 года оператор электрозарядных станций Malanka повышает тарифы на услуги по зарядке электромобильного транспорта, сообщает abw.by.

Так, стоимость за 1 кВт*ч составит:

- медленная зарядка – 0,40 рублей/кВт*ч.

- быстрая зарядка – 0,49 рублей/кВт*ч.

«Malanka в первую очередь нацелена на развитие электромобильного транспорта в Республике Беларусь и сохраняет кратное преимущество с ценой на топливо, чтобы обеспечить выгоду для пользователей и владельцев электромобилей», – сказано в комментарии компании.

Напомним, в последний раз тарифы на зарядку авто пересматривались 5 месяцев назад.

С 1 мая были установлены такие расценки: медленная зарядка – 0,35 рублей/кВт*ч, быстрая зарядка – 0,45 рублей/кВт*ч.

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