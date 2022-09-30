закрыть
30 сентября 2022, пятница, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко подорожала стоимость «заправки» для одного из видов автомобилей

2
  • 30.09.2022, 14:04
  • 1,938
В Беларуси резко подорожала стоимость «заправки» для одного из видов автомобилей

Цены поднимают с 1 октября.

Стоимость зарядки электромобилей в Беларуси поднимают до 22%. C 1 октября 2022 года оператор электрозарядных станций Malanka повышает тарифы на услуги по зарядке электромобильного транспорта, сообщает abw.by.

Так, стоимость за 1 кВт*ч составит:

- медленная зарядка – 0,40 рублей/кВт*ч.

- быстрая зарядка – 0,49 рублей/кВт*ч.

«Malanka в первую очередь нацелена на развитие электромобильного транспорта в Республике Беларусь и сохраняет кратное преимущество с ценой на топливо, чтобы обеспечить выгоду для пользователей и владельцев электромобилей», – сказано в комментарии компании.

Напомним, в последний раз тарифы на зарядку авто пересматривались 5 месяцев назад.

С 1 мая были установлены такие расценки: медленная зарядка – 0,35 рублей/кВт*ч, быстрая зарядка – 0,45 рублей/кВт*ч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип