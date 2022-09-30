В Новой Каховке ВСУ разгромили колонну войск РФ на переправе 3 30.09.2022, 14:23

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В небо поднялся высокий столб черного дыма.

Жители Новой Каховки сообщают об очередной серии мощных взрывов в городе.

В Херсонской области после 11 часов утра 30 сентября была объявлена воздушная тревога. Громкие взрывы прозвучали в Новой Каховке, в соцсетях обнародованы видео с места событий: «хлопки» и высокий черный столб дыма, сообщает stopcor.org.

Сообщают о мощной детонации, которая слышна также в Каховке и Таврийске: вероятно, «прилет» пришелся по фурам с боекомплектом врага.

По инсайдерской информации канала «Николаевский Ванек», утром в Новой Каховке наблюдалось активное движение техники противника. Колонна машин пыталась переправиться на правый берег Днепра.

Ночью также была поражена территория новокаховского завода «Электромаш»: россияне активно использовали его как хранилище техники и ремонтную базу.

During one of the strikes in Nova Kakhovka yesterday (~21:50 local time) buildings of “Elektromash” factory were targeted. It’s another big industrial zone extensively used by Russians.#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/VsOSk3HNmr — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 30, 2022

Так что горожан призывают быть осторожными, не приближаться к местам взрывов и оставаться в безопасных местах.

В сегодняшней сводке ОК «Юг» подтверждено, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение последних суток было выполнено 276 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Новой Каховке, в окрестностях города также дважды атакованы колонны вражеских машин.

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