Ученые нашли «формулу бессмертия» 2 30.09.2022, 14:25

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Обнаружена группа молекул, которая поможет избежать старения.

Израильские исследователи обнаружили в человеческом теле молекулы, которые помогают удалить старые и дефектные митохондрии, заменив их новыми. Это продлит жизнь клеткам и поможет им работать эффективнее, пишет nv.ua.

Одной из самых больших проблем, стоящих перед медициной, является продление жизни без ухудшения здоровья. Профессоры Эйнав Гросс и Шмуэль Бен-Сассон из Еврейского университета в Иерусалиме представили миру свое исследование, в котором описывается группа молекул, позволяющая клеткам восстанавливать поврежденные компоненты, сохраняя таким образом их жизнеспособность.

Для демонстрации эффективности молекул была использована модель человеческого тела. Исследовательская группа изучила, как различные методы лечения влияют на продолжительность и качество жизни, и смогла успешно продемонстрировать, что они могут защитить как организм в целом, так и отдельные клетки человека от возрастных изменений.

Основная причина старения клеток — износ митохондрий, объясняют ученые.

Эти органеллы являются своеобразными аккумуляторами для клеток. Они изнашиваются и с каждым годом все хуже восстанавливаются.

Этот дегенеративный процесс лежит в основе многих возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сердечная недостаточность и саркопения, частота которых растет с каждым годом. Исследование Гросса и Бен-Сассона показывает, что существует способ замедлить этот процесс и даже полностью остановить его.

«Мы надеемся, что в будущем нам удастся значительно отсрочить развитие многих возрастных заболеваний и улучшить качество жизни людей», — говорит Бен-Сассон. Профессор уточняет, что найденные им и его коллегами молекулы могут выпускаться в таблетированной или капсулированной форме и поэтому пациентам будет удобно их принимать.

Исследовательская группа основала стартап Vitalunga, который уже приступил к разработке соответствующего препарата.

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