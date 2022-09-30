Белорус на российском BMW X5 пытался выехать из Польши
- 30.09.2022, 14:30
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Документы на авто оказались фальшивыми.
З5-летний белорус пытался пересечь границу на автомобиль класса «люкс» с российскими номерами. Его заподозрили в угоне, сообщает Пограничная стража Польши.
Белорус ехал на BMW X5 с российскими номерами. При проверке он показал два документа — российскую регистрационную карточку и страховку. Оба оказались фальшивыми: российская карточка сильно отличалась от действующей, а в страховке был изменен срок действия.
Кроме того, польские пограничники обратили внимание и на замок машины, в зоне водительской двери они заметили следы взлома.
По подозрениям в угоне Белоруса задержали, а транспортное средство изъяли. Сейчас делом занимается полиция Гродека.