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ВСУ простреливают колонну войск РФ, пытающуюся вырваться из окружения возле Лимана

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  • 30.09.2022, 14:43
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ВСУ простреливают колонну войск РФ, пытающуюся вырваться из окружения возле Лимана

Убегающие захватчики хорошо видны украинским бойцам.

Российские войска пытаются прорваться до наступления темноты, поскольку опасаются, что во тьме ВСУ выйдут за Торское и движение не будет возможно.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят.

Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск РФ в Лимане пытается вырваться из окружения», - рассказал журналист.

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