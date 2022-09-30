ВСУ простреливают колонну войск РФ, пытающуюся вырваться из окружения возле Лимана

ВСУ простреливают колонну войск РФ, пытающуюся вырваться из окружения возле Лимана4
- 30.09.2022, 14:43
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Убегающие захватчики хорошо видны украинским бойцам.
Российские войска пытаются прорваться до наступления темноты, поскольку опасаются, что во тьме ВСУ выйдут за Торское и движение не будет возможно.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят.
Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск РФ в Лимане пытается вырваться из окружения», - рассказал журналист.