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В Минске политзаключенного Евгения Батуру освободили в зале суда

  • 30.09.2022, 14:46
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В Минске политзаключенного Евгения Батуру освободили в зале суда
Евгений Батура

Его судили за участие в марше МТЗ в 2020-ом году.

30 сентября в Центральном суде Минска судья Виктория Шабуня рассмотрела дело политзаключенного Евгения Батуры и приговорила его к двум годам «химии» с направлением в исправительное учреждение, сообщает «Новы час».

Суд над Евгением Батурой начался 29 сентября. Частично процесс проходил в закрытом режиме. Минчанина обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Поводом стало участие в марше МТЗ 14 августа 2020 года.

Евгений Батура вину признал частично, а в последнем слове попросил при назначении наказания учесть личную семейную ситуацию: беременность жены и выраженное онкологическое заболевание отца.

Адвокат политзаключенного Татьяна Лишенкова просила оправдать подзащитного, поскольку в его действиях отсутствует состав преступления.

В результате судья Виктория Шабуня назначила Евгению наказание в виде двух лет «химии». Мужчину освободили в зале суда под подписку о невыезде, арест с его имущества сняли.

Евгений Батура – минчанин, инженер, 23 года отработал на Минском тракторном заводе, но перед 2022 годом был уволен за гражданскую позицию. Его неоднократно задерживали и судили по административным делам.

Утром 29 июня в дом к Евгению Батуре пришли с обыском силовики. Самого Евгения задержали сначала на 10 суток и отвезли на Окрестина. Родственникам сказали, что основанием задержания стали события 2020 года.

12 июля, стало известно, что Евгения Батуру перевели с Окрестина на Володарку и предъявили обвинения по уголовному делу.

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