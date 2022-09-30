Путин на распутье 4 30.09.2022, 14:57

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В окружении правителя РФ произошел раскол.

В окружении российского диктатора Владимира Путина произошел раскол. Часть его приспешников советует ему незамедлительно аннексировать захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Другие же, наоборот, считают, что лучше повременить.

«Сегодня утром секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев представил президенту России Владимиру Путину доклад, в котором группа экспертов при Совбезе изложила ряд проблем, которые возникают в случае немедленного присоединения четырёх областей Украины к России. Мнение экспертов однозначное - не торопиться с присоединением, стоит ограничиться признанием «независимости» этих территорий и каждый следующий шаг должен оставлять место для маневра. Патрушев поддержал авторов доклада», - пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, вечером 29 сентября и утром 30 сентября несколько человек из окружения Путина также высказали президенту свои осторожные опасения по поводу целесообразности принятия решений о присоединении новых территорий в ближайшее время.

«В то же время, есть люди которые подталкивают Путина к незамедлительному принятию решения, среди этих людей лучший друг Путина Юрий Ковальчук и первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Путин на распутье, но имеет обыкновение из двух зол выбирать большее», - говорится в сообщении.

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