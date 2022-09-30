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Внезапная проверка боеготовности летчиков началась в Беларуси

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  • 30.09.2022, 15:02
  • 9,274
Внезапная проверка боеготовности летчиков началась в Беларуси

Сообщается о призыве военнообязанных.

В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО в Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, говорится на сайте Министерства обороны. Проверка продлится месяц.

«Планируется отработать многие вопросы, но основные - призыв и восстановление навыков военнообязанных, а также снятие с хранения военной и спецтехники для проверки ее боеготовности», - сообщает Минобороны.

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