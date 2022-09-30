В котле под Лиманом окружены как минимум 5,5 тысяч военных РФ 5 30.09.2022, 15:09

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Среди российских пропагандистов началась паника.

Российские военкоры и милблоги продолжают сообщать о сокрушительных успехах украинских военных в районе Лимана. По их данным, в котле, образованном ВСУ, оказались порядка 5,5 тыс российских военных. К ним на помощь спешно отправили недавно мобилизованных россиян.

В тг-кнале Рыбарь, который освещает военные действия в Украине, на фоне успехов ВСУ даже перестали называть их «формированиями» и перешли к термину «Вооруженные силы Украины». По их данным, ВСУ продолжают окружать Лиман, «развивая наступление вглубь подконтрольных России территорий».

С ними согласен и российский военный эксперт Игорь Гиркин: «Войска РФ оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб… Противник [ВСУ] держит под огневым контролем дорогу Кременная — Торское. Развед. дозоры киевского режима замечены в районе дороги. Обстановка тяжелая.

Численность подразделений противника [ВСУ], которые участвуют в контрнаступлении на Лиман — около 6 тысяч штыков».

Это видео, как утверждают украинские каналы, снято в районе Лимана Донецкой области.



На кадрах много уничтоженной российской военной техники и мертвых российских солдат.



Ряд украинских, а также российских СМИ сообщил, что ВСУ замкнули Лиман в котёл. Армия Украины окружила pic.twitter.com/6CGW2YmXcc — €☆𝕜σ𝕟ε𝕍☆€ (@user_konev) September 30, 2022

А в российском тг-кнале «Рыбарь» считают, что основная задача украинцев не просто «полностью блокировать населенный пункт, зажав обороняющиеся подразделения в котел», по и «полностью ликвидировать боеспособные российские подразделения на этом участке фронта» и проложить дальнейшее наступления на Кременную и Рубежное вглубь территорий Луганской области.

И это 29 сентября у ВСУ практически удалось. Тг-канал сообщает, что украинцы смогли вчера замкнуть кольцо оперативного окружения: «Пока с юга и запада продолжается штурм Дробышево, Лимана и Ямполя, с северной стороны удалось продавить оборонительные порядки ВС РФ».

За последние сутки были взяты деревни Колодези, Зеленая Долина, перерезано дорога Сватово — Макеевка — Терны — Лиман. Бои развернулись на северной окраине деревни Заречное в 3 км к северу от единственного маршрута, связывающего Лиман с Луганской областью.

К исходу 29 сентября ВСУ освободили от захватчиков деревню Ставки. А оборона ВС РФ теперь проходит прямо по окраинам самого Лимана, и единственная дорога снабжения через Торское уже перерезана огнем артиллерии и минометов украинцев.

«Рыбарь» сообщил, что под седом Торское рядом с Лиманом российское командование перекинуло 503-й полк, в который входят недавно мобилизованные.

Но это не помогло и в ночь с 29 на 30 сентября российским войскам пришлось спешно отступать из Ямполя, оборонительные порядки в Дробышево тоже были прорваны.

ВСУ

отжали Ямполь...😡

30.09.2022 pic.twitter.com/xRQxXKWWP9 — Victoria(Сила V правде )(М Бяка 3)Z (@Victori57730097) September 30, 2022

«Если в ближайшее время не будут предприняты экстренные меры по деблокированию Лимана и переброски существенной части резервов, то город вместе с его защитниками падет, а украинские формирования ничего не будет останавливать от развития наступления вглубь российских территорий», — поделились паническими настроениями в российском тг-канале с читателями.

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