В Быховском районе обрушилась котельная 3 30.09.2022, 15:18

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Под завалами погиб машинист.

В деревне Неряж Быховского района обрушилось здание котельной. Спасатели извлекли из-под завалов человека, однако он был уже мертв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

В пятницу 30 сентября в 10.42 спасатели получили сообщение об обрушении котельной в деревне Неряж Быховского района. Как выяснилось, обрушились кровля и часть стены здания. Со слов очевидцев, внутри находится человек.

Котельная действующая, ее собственник — Быховский жилкомхоз.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из-под завалов человека — 50-летнего машиниста котельной, однако медики констатировали его смерть.

Причина обрушения устанавливается.

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