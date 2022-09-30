В Быховском районе обрушилась котельная

В Быховском районе обрушилась котельная3
- 30.09.2022, 15:18
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Под завалами погиб машинист.
В деревне Неряж Быховского района обрушилось здание котельной. Спасатели извлекли из-под завалов человека, однако он был уже мертв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
В пятницу 30 сентября в 10.42 спасатели получили сообщение об обрушении котельной в деревне Неряж Быховского района. Как выяснилось, обрушились кровля и часть стены здания. Со слов очевидцев, внутри находится человек.
Котельная действующая, ее собственник — Быховский жилкомхоз.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из-под завалов человека — 50-летнего машиниста котельной, однако медики констатировали его смерть.
Причина обрушения устанавливается.