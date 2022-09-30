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«Лучше вкладывать в недвижимость, знакомый стал миллионером»

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  • 30.09.2022, 15:27
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«Лучше вкладывать в недвижимость, знакомый стал миллионером»
иллюстрационное фото: Myfin.by

Белорусы рассказали, что думают о криптовалютах.

Криптовалюта в Беларуси легальна с 2017 года, а в мире держателей биткоина или эфира становится все больше. Но до сих пор вряд ли в кошельке каждого белоруса найдется немного крипты. Так ли это?

Журналисты myfin.by прогулялись по Минску и спросили у прохожих, покупали ли они когда-либо криптовалюту и что думают о ней.

«За криптовалютой будущее»

Врублевская Наталья, 36 лет, преподаватель

Пока мне не очень хочется иметь дело с криптовалютой, но сейчас о ней столько разговоров, что уверена – за ней будущее. Я тоже не хочу отставать от этого будущего и не против обучиться с ней управляться. Единственное, что останавливает, – пока нет денег, которые мне будет не жалко потерять.

У меня в окружении многие попробовали работу с различными криптопроектами, например, несколько человек купили NFT-кроссовок Stepn. Суть была в том, чтобы проходить определенное количество шагов в день и на этом зарабатывать. Знаю, что те, кто купил токен раньше других и много ходил, действительно заработали, но так получилось не у всех.

«Не хочу покупать крипту из–за сложной работы обменных ресурсов»

Олег Мылко, 37 лет, таксист

Понятие криптовалюты мне известно и я знаю, как она устроена. Все это располагает к покупке, но о заработке на ней я не задумывался. Часто слышу от друзей, что они что-то там купили, заработали, но как доходило дело до снятия денег, то очень часто или вывести эти деньги было нельзя из-за того, что нужно постоянно что-то подтверждать бумагами и работой с биржами и банками, или были другие сложности, из-за которых больше нервов теряешь, чем зарабатываешь.

Возможно, если бы все было проще, было меньше бумажной работы и не повторялись истории с обманами, можно было бы попробовать. Но пока у меня мало доверия к такому виду заработка и хранению денег.

«Надышоў новы віток развіцця крыптавалют»

Алексей Пискун, 36 лет, моушн-дизайнер

Крыпта – гэта новы фармат грошай. Як калісьці мы з бумажак перайшлі на карткі, так праз нейкі час і крыпта можа стаць (і я веру, што стане) асноўным сродкам разлікаў.

Тэхналогія ўжо прайшла выпрабаванне часам і непамерным ажыятажам. Як яна будзе развівацца далей, залежыць ад таго, наколькі актыўна мы гатовыя ёй карыстацца. Прычым рэальна карыстацца, а ня толькі спекуляваць на біржах.

Да нядаўняга часу было 2 вялікіх недахопы ў крыптавалюце ― павольная апрацоўка аперацый і дужа неэкалагічны майнінг. Цяпер другая па капіталізації крыптавалюта Эфір працуе па новым алгарытму, які пазбаўляе тэхналогію гэтых недахопаў і надае ёй новы віток развіцця.

Мала хто разумее, як працуюць пластыкавыя карткі, але гэта не замінае актыўна іх карыстаць. У выпадку з крыптавалютай тое ж самае. Усім раю хаця б у агульных рысах азнаёміцца з тэхналогіяй, бо праз час гісторыя можа паўтарыцца.

Таксама я б параіў практычна скарыстацца тэхналогіяй ― стварыць крыптагаманец, закінуць трошку грошай і набыць якую драбязу там, дзе прымаюць крыпту, але такіх месцаў пакуль мала. Альбо есць больш просты спосаб – пералічыць у якасці дабрачыннасці. Гэта дае шанец датыкнуцца да тэхналогіі, пра якую так доўга і многа ўсе гамоняць, і ў той дзень, калі заробак прыляціць у крыпце – гэта не будзе для вас праблемай.

«Лучше я буду в недвижимость вкладывать»

Кунгурова Анастасия, 31 год, сексолог

Я знаю, что такое криптовалюта и как ее купить в Беларуси, но вкладывать деньги в нее не планирую. Мне интереснее тема инвестирования на фондовой бирже. Как раз этим летом активно разбиралась в данном вопросе и даже посетила открытую лекцию по торговле на бирже. Вышла я оттуда, мягко говоря, не очень впечатленной. Мне не хватило энергетики, которую так часто заявляют у инвесторов. Это стало небольшим «стопом» к продолжению изучения.

Сейчас все еще рассматриваю инвестирование, но уже если и буду вкладывать деньги, то в недвижимость. Это выглядит более надежным способом хранения средств.

«В моем окружении криптовалюта постепенно заменяет платежные системы»

Гаранжа Алексей, 28 лет, продавец онлайн-курсов

Сам я про криптовалюту знаю очень мало. Никогда эта тема меня не касалась, а вот от друзей про крипту слышу часто. Причем они не майнят или фармят ее, а используют преимущественно для оплаты. Для меня совсем недавно тоже стало открытием, что криптовалюта – очень удобный способ рассчитываться за границей или в интернете на иностранных сайтах.

Мир сейчас так быстро меняется, что я задумываюсь о том, чтобы повысить уровень грамотности в этом вопросе и пойти учиться работе с криптовалютой. Хочется успевать в инновациях, а пока мои знания позволяют лишь держать самые популярные монеты и использовать криптовалюту для платежей. Ведь на то, что бы во что-то инвестировать, нужны знания.

Был конкретный случай, после которого я и захотел пойти учиться. Однажды в Тайланде в баре я разговорился с мужчиной, который впоследствии оказался миллионером. Я даже счета его видел. Эти деньги ему принесла именно покупка и продажа криптовалюты.

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