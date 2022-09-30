Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины14
- 30.09.2022, 15:32
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Мир предупредил Россию.
Президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом «вступлении в состав России новых территорий», речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Россия аннексирует четыре региона Украины
Об аннексии украинских территорий Путин объявил сразу во вступительном слове.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России «Донецкой народной республики», «Луганской народной республики», Запорожской области и Херсонской области», - заявил он.
Он также выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит создание «четырех новых субъектов Российской Федерации».
Что известно о выступлении Путина
Показательная публичная аннексия сегодня в Кремле назначена на 15:00. Церемония началась в Георгиевском зале на 15:00 по минскому времени.
На мероприятии присутствуют и представители оккупационных властей оккупированных территорий, которые Кремль решил аннексировать, а также депутаты Госдумы и другие гости.
Известно, что на Красной площади Москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия».
Пропагандистские лозунги вывесили, вероятно, для «объемного выступления Путина», о котором раньше и говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мир предупреждал Россию
Добавим, кроме Украины, страны Запада, так и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов, устроенных РФ в четырех областях Украины на оккупированных российскими войсками территориях.
США и их союзники уже объявили или готовятся объявить новые санкции против России.