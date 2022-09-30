Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 14 30.09.2022, 15:32

10,814

Мир предупредил Россию.

Президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом «вступлении в состав России новых территорий», речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Россия аннексирует четыре региона Украины

Об аннексии украинских территорий Путин объявил сразу во вступительном слове.

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России «Донецкой народной республики», «Луганской народной республики», Запорожской области и Херсонской области», - заявил он.

Он также выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит создание «четырех новых субъектов Российской Федерации».

Что известно о выступлении Путина

Показательная публичная аннексия сегодня в Кремле назначена на 15:00. Церемония началась в Георгиевском зале на 15:00 по минскому времени.

На мероприятии присутствуют и представители оккупационных властей оккупированных территорий, которые Кремль решил аннексировать, а также депутаты Госдумы и другие гости.

Известно, что на Красной площади Москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия».

Пропагандистские лозунги вывесили, вероятно, для «объемного выступления Путина», о котором раньше и говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мир предупреждал Россию

Добавим, кроме Украины, страны Запада, так и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов, устроенных РФ в четырех областях Украины на оккупированных российскими войсками территориях.

США и их союзники уже объявили или готовятся объявить новые санкции против России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».