Зачем на белорусских предприятиях собирают данные о количестве мужчин? 2 30.09.2022, 15:40

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Фото: bymedia

На многих предприятиях у белорусов проверяют прописку и фактическое место жительства.

Зачем на белорусских предприятиях собирают данные о количестве мужчин? Белорусы предполагают, что данные «мероприятия» проводятся для будущей мобилизации, пишет телеграм-канал «Баста!».

Подобные случаи произошли в Бобруйске и Минске. В бумагах, которые получают в Бобруйске, приказано прийти в военкомат для «вручения мобилизационного предписания». На многих предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

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