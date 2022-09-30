Зачем на белорусских предприятиях собирают данные о количестве мужчин?2
- 30.09.2022, 15:40
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На многих предприятиях у белорусов проверяют прописку и фактическое место жительства.
Зачем на белорусских предприятиях собирают данные о количестве мужчин? Белорусы предполагают, что данные «мероприятия» проводятся для будущей мобилизации, пишет телеграм-канал «Баста!».
Подобные случаи произошли в Бобруйске и Минске. В бумагах, которые получают в Бобруйске, приказано прийти в военкомат для «вручения мобилизационного предписания». На многих предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.
А вы сталкивались с подобным?