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Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

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  • 30.09.2022, 15:51
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Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

В Астраханской области развернули пункт мобилизации.

Представители России установили пункт мобилизации в Астраханской области на границе с Казахстаном. Там начали вручать повестки мужчинам, планировавшим бежать в соседнее государство. Об этом сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Он уточнил, что призывной пункт был развернут возле КПП «Караузек».

- Сотрудники военного комиссариата в Красноярском и Володарском районах уже начали вручать повестки гражданам, подлежащим призыву, – говорится в заявлении.

Отмечается, что получивших повестки россиян РФ уже не выпускает в Казахстан.

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