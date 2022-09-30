Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном3
- 30.09.2022, 15:51
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В Астраханской области развернули пункт мобилизации.
Представители России установили пункт мобилизации в Астраханской области на границе с Казахстаном. Там начали вручать повестки мужчинам, планировавшим бежать в соседнее государство. Об этом сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов.
Он уточнил, что призывной пункт был развернут возле КПП «Караузек».
- Сотрудники военного комиссариата в Красноярском и Володарском районах уже начали вручать повестки гражданам, подлежащим призыву, – говорится в заявлении.
Отмечается, что получивших повестки россиян РФ уже не выпускает в Казахстан.