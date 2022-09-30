ВСУ завершают окружение россиян на Лиманском направлении 6 30.09.2022, 16:06

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Украинские бойцы переиграли оккупантов.

На Лиманском направлении сейчас идет операция ВСУ по окружению российской группировки. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый

По его словам, эта операция уже на этапе завершения.

- Под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника по которым он доставлял боеприпасы и живую силу, - заявил Череватый.

Представитель Восточной группировки отметил, что на этом направлении вражеская армия достаточно сильно укреплена.

- Если его под Харьковом «сломали» и он побежал, то возле лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки, - подчеркнул он.

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