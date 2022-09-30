На белорусско-российской границе образовалась пробка длиной в полкилометра

На белорусско-российской границе образовалась пробка длиной в полкилометра3
- 30.09.2022, 16:12
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С российской стороны границы установлены военные посты.
На белорусско-российской границе по трассе Гомель-Брянск образовалась пробка длиной в полкилометра.
С российской стороны границы на трассе установлены военные посты, где проверяют выезжающих на предмет наличия в списках мобилизованных, сообщает «Флагшток».
Водители сообщают изданию, что российские военнослужащие останавливают все машины, проверяют паспорта и просят открыть багажник. Паспортные данные проверяют у всех вне зависимости от пола и возраста и сверяют данные со списками, которые имеются у военных. Дальше пропускают только тех, чьи фамилии отсутствуют в списках.