У российского рубля началась агония 11 30.09.2022, 16:17

8,702

Валютный рынок РФ опасается санкций.

Российский валютный рынок вступил в фазу агонии перед тем, как закончить свое существование в том виде, к которому привыкли бизнес и граждане, пишет Finanz.

В пятницу евро обрушился до минимума с 2014 года - 51,31 рубля, а в паре с расчетами «сегодня» уходил ниже 50-рублевой отметки, теряя в моменте больше 10%.

Доллар обвалился до 53,3 рубля (минимум с 1 июля) и теряет почти 7% при том, что желающих его продать в 6 раз больше, чем покупателей.

Доллар и евро рушатся, но юань к российскому рублю стабилен, а это означает только одно - рынок опасается санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), которые могут быть введены в рамках 8-го пакета ЕС, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Санкции против НКЦ - ключевой структуры Мосбиржи, осуществляющий клиринг биржевых сделок, - равносильны остановке биржевых торгов долларом и евро и знаменуют де-факто смерть валютного рынка в нынешнем виде.

Трейдеры в страхе спасают остатки валюты. Рынок «агрессивно перекладывается из доллара и евро в китайские юани», говорит Сусин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».