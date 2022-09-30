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У российского рубля началась агония

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  • 30.09.2022, 16:17
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У российского рубля началась агония

Валютный рынок РФ опасается санкций.

Российский валютный рынок вступил в фазу агонии перед тем, как закончить свое существование в том виде, к которому привыкли бизнес и граждане, пишет Finanz.

В пятницу евро обрушился до минимума с 2014 года - 51,31 рубля, а в паре с расчетами «сегодня» уходил ниже 50-рублевой отметки, теряя в моменте больше 10%.

Доллар обвалился до 53,3 рубля (минимум с 1 июля) и теряет почти 7% при том, что желающих его продать в 6 раз больше, чем покупателей.

Доллар и евро рушатся, но юань к российскому рублю стабилен, а это означает только одно - рынок опасается санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), которые могут быть введены в рамках 8-го пакета ЕС, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Санкции против НКЦ - ключевой структуры Мосбиржи, осуществляющий клиринг биржевых сделок, - равносильны остановке биржевых торгов долларом и евро и знаменуют де-факто смерть валютного рынка в нынешнем виде.

Трейдеры в страхе спасают остатки валюты. Рынок «агрессивно перекладывается из доллара и евро в китайские юани», говорит Сусин.

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