Степана Латыпова перевели в могилевскую тюрьму 30.09.2022, 16:24

Степан Латыпов

Политзаключенному изменили режим на более жесткий.

Политзаключенному Степану Латыпову изменили режим на более жесткий и перевели из колонии в могилевскую тюрьму №4, сообщает «Белсат».

Процесс о замене режима содержания прошел 15 сентября в суде Ивацевичского района. Известно, что администрация колонии требовала, чтобы Степана Латыпова перевели в тюрьму на три года. Однако судья Александр Кириллович постановил перевести его на тюремный режим на два года.

Также недавно стало известно, что Латыпов в июле в знак протеста против действий администрации исправительной колонии №22 проглотил лезвие и порезал вены на руке. За это он получил 17 суток в штрафном изоляторе.

Степан Латыпов – арборист и директор компании «Беларбо», житель дома возле «Площади Перемен» в Минске. Его задержали 15 сентября 2020 года.

Степана Латыпова осудили по трем статьям УК РБ:

342 – «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»,

363 — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок»,

ч. 4 ст. 209 — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Судья Александр Волк приговорил Латыпова к 8,5 годам заключения, а также обязал выплатить штраф в размере 300 базовых величин.

16 ноября 2021 года в Минском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Степану Латыпову. Высшая инстанция оставила решение суда Советского района в силе. 22 ноября 2021 г. Степана этапировали в Ивацевичскую ИК №22.

Теперь же политзаключенный будет отбывать наказание в Могилеве в тюрьме №4.

Поддержать его письмами можно по адресу: Тюрьма №4, 212011, ул.Крупской, 99А, г. Могилев, Степану Сергеевичу Латыпову.

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