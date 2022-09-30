Эстонская IT-компания Helmes ушла с белорусского рынка 1 30.09.2022, 17:03

Компания открыла новые офисы в Варшаве и Тбилиси.

Белорусская «дочка» эстонской IT-компании Helmes — Helmes Bel — прекратила работу в Беларуси. Об этом заявил член правления Helmes Андреас Калью, комментируя финансовые итоги 2021 года.

По его словам, всем желающим продолжить работу специалистам и их семьям помогли с релокацией в Варшаву и Тбилиси, где компания открыла новые офисы.

Helmes, основателем которой является эстонский бизнесмен Ян Пиллесаар, работала на белорусском рынке с 2009 года. В 2018-м она купила белорусского разработчика SolbegSoft.

И Helmes Bel, и SolbegSoft являются резидентами Парка высоких технологий. По данным Единого государственного регистра, на конец сентября обе компании были действующими.

По итогам 2021 года выручка Helmes, которая помимо Балтии работает на рынках США, Скандинавии и Германии, выросла на 35% и составила €64,1 млн. Штат сотрудников увеличился на 30%.

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