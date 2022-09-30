Чехия и Польша возобновили проект строительства газопровода Stork II 30.09.2022, 17:20

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Чехия получит прямое подключение к польским терминалам сжиженного газ.

Чехия и Польша возобновили проект строительства интерконнектора, который должен соединить газотранспортные системы этих стран в прилегающих районах Силезии, сообщается на сайте министерства промышленности и торговли Чехии, пишет liga.net.

В совместном письме чешский министр Йозеф Сикела и министр защиты климата и окружающей среды Польши Анна Москва просят Еврокомиссию разрешить финансирование этого проекта в рамках программы REPowerEU.

- Проект газопровода Stork II очень важен для укрепления энергетической безопасности Чехии в будущем. Прямое подключение к польским терминалам сжиженного газа позволит нам обеспечить поставки газа от нероссийских поставщиков. Кроме того, такое присоединение приведет к снижению стоимости транспортировки газа, а следовательно, и конечной цены для потребителей, – заявил Сикела.

Проект чешско-польского интерконнектора Stork II был заморожен Чехией несколько лет назад, потому что Еврокомиссия не признала его общеевропейский интерес и отказалась субсидировать. Газопровод планировали построить к 2023 году.

Теперь в Чехии говорят, что его реализация возможна до 2026 года.

Первый 32-километровый газопровод Stork мощностью 500 млн куб. м газа в год Чехия и Польша построили в 2011 году.

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