Владелец минского бара «Банки-бутылки» все еще не вышел на свободу 30.09.2022, 17:20

Андрей Жук

Задержана также и его жена.

Владелец минского бара «Банки-бутылки» Андрей Жук до сих пор не вышел на свободу. Его административный арест должен был закончиться не позднее 5 сентября. Также, по информации «Зеркала», задержана его жена Мария. Что именно вменяют супругам, неизвестно.

3 августа на Зыбицкой прошел уличный концерт минской певицы Мерием Герасименко на террасе бара «Банки-бутылки». Среди песен, которые исполнила певица, были и произведения украинской группы «Океан Эльзы» — как минимум трек «Обійми». Видео поклонники публиковали в соцсетях. Певицу задержали 3 августа, через несколько дней ей присудили 15 суток ареста.

На следующий день после концерта в бар «Банки-бутылки» пришли проверки из санстанции и МЧС. А позже был задержан владелец бара Андрей Жук. Вечером 5 августа стало известно, что ему дали 30 суток ареста. С того момента он не вышел на свободу.

Кроме того, как рассказали нам знакомые семьи владельца бара, сейчас задержана и его жена, Мария Жук. В чем именно ее обвиняют и почему на свободу все еще не вышел Андрей Жук, пока неизвестно.

У задержанных супругов двое несовершеннолетних дочерей. Что будет с девочками, собеседники пока не знают.

Напомним, после задержания белорусской певице Мерием Герасименко несколько раз присуждали очередной срок по административному делу. 27 сентября стало известно, что она не вышла на свободу после очередного ареста, а один из телеграм-каналов силовиков опубликовал «покаянное» видео с девушкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».