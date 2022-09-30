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Зеленский провел срочное заседание СНБО: какие вопросы на нем обсуждали

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  • 30.09.2022, 17:32
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Зеленский провел срочное заседание СНБО: какие вопросы на нем обсуждали
Владимир Зеленский

Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам РФ аннексировать украинские территории.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В Офисе украинского президента сообщили, какие вопросы рассмотрели члены СНБО.

Так, там заявили, что на заседании речь шла об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Была заслушана информация председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, в. о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, отметили в ОП.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич и постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых «референдумов» происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, также провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте.

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