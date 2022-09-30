Минфин США: Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманом пытается аннексировать части Украины 8 30.09.2022, 17:46

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США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Сообщается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

- Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманом пытается аннексировать части Украины. Минфин и правительство США предпринимают сегодня радикальные действия, чтобы еще больше ослабить Россию, уже деградировавший военно-промышленный комплекс и подорвать ее способность вести незаконную войну, - заявила министр финансов Америки Джанет Йеллен.

Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и вводит визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.

Госдеп также вводит визовые ограничения в отношении еще 910 человек, в их числе российские военные, белорусские военные чиновники и коллаборанты, которые действуют на оккупированных территориях Украины.

За нарушение правил экспортного контроля под санкции попала американо-российская компания «Радиоавтоматика» и ее руководство в лице Владимира Иванова, Сергея Бызова и Дмитрия Галина. Компания специализируется на закупках для оборонной промышленности.

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