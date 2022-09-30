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Люк Скайуокер поможет собрать «Армию дронов» для Украины

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  • 30.09.2022, 18:14
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Люк Скайуокер поможет собрать «Армию дронов» для Украины

Актер согласился заняться привлечением средств для проекта.

Актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», станет амбассдором United24 – фандрайзинговой платформы, созданной после начала войны президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Washington Post.

Хэмилл согласился заняться привлечением средств для организованного на платформе проекта «Армия дронов», в рамках которого Украина принимает пожертвования на закупку беспилотников или сами аппараты, чтобы использовать их для борьбы с российскими войсками, отслеживания ситуации на линии фронта и сбора разведданных.

Зеленский сказал во время телефонного разговора с Хэмиллом:

Как и в «Звездных войнах», добро победит зло, а свет восторжествует над тьмой.

На United24 собираются средства на три вида мероприятий: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины. Перечислить деньги можно просто с использованием банковской карты. По данным платформы, уже собрано почти $188 млн.

«Армия дронов» – дополнительный проект, организованный Генштабом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами. «Армия дронов» позволит нам постоянно мониторить 2470 км линии фронта и эффективно отвечать на атаки врага», – говорится на сайте проекта.

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