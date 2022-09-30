Город под Минском увеличился в площади на 100 гектаров
- 30.09.2022, 18:18
На апрель 2021-го этот город занимал 733 гектара.
По решению властей Минской области расширяются границы города Узда и прилегающих к нему сельских советов. Соответствующее решение Минского облсовета депутатов опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Сообщается, что площадь Узды увеличат до 834,26 гектара. На апрель 2021-го этот райцентр занимал 733 гектара. То есть город прирастет более чем на сотню гектаров.
Кроме того, увеличены площади Неманского и Узденского сельсоветов до 22 520,88 и 28 349,86 гектара соответственно.