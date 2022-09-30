Город под Минском увеличился в площади на 100 гектаров 30.09.2022, 18:18

На апрель 2021-го этот город занимал 733 гектара.

По решению властей Минской области расширяются границы города Узда и прилегающих к нему сельских советов. Соответствующее решение Минского облсовета депутатов опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Сообщается, что площадь Узды увеличат до 834,26 гектара. На апрель 2021-го этот райцентр занимал 733 гектара. То есть город прирастет более чем на сотню гектаров.

Кроме того, увеличены площади Неманского и Узденского сельсоветов до 22 520,88 и 28 349,86 гектара соответственно.

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