Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор 1 30.09.2022, 18:24

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Борис Джонсон

Экс-премьер Британии заявил, что мир стоит на стороне народа Украины.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир никогда не признает фиктивные референдумы, которые РФ провела на территории России. Такое мнение он 30 сентября опубликовал в Twitter.

Vladimir Putin your speech is a fraud and a disgrace. The world must never accept your sham referendums or your cruel and illegal attempt to colonise Ukraine. We stand with the people of Ukraine and will support them without flinching until their country is whole and free. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 30, 2022

«[Президент РФ] Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной», – написал он.

Сегодня Путин подписал «договоры» о «вхождении» в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала «независимыми государствами».

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