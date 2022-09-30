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Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор

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  • 30.09.2022, 18:24
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Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор
Борис Джонсон

Экс-премьер Британии заявил, что мир стоит на стороне народа Украины.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир никогда не признает фиктивные референдумы, которые РФ провела на территории России. Такое мнение он 30 сентября опубликовал в Twitter.

«[Президент РФ] Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной», – написал он.

Сегодня Путин подписал «договоры» о «вхождении» в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала «независимыми государствами».

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