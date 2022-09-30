США вводят санкции против военного руководства Беларуси 30.09.2022, 19:13

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Также под санкции попало предприятие «СветлогорскХимволокно».

США вводят новые санкции в отношении России в связи с проведением «референдумов» и аннексии украинских областей. Под санкции также попали белорусские военные и предприятие «СветлогорскХимволокно», сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции Минфина затрагивают 14 представителей российского оборонного комплекса, а также 278 членов российского парламента. Кроме этого, Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 910 лиц, в том числе белорусского военного руководства. Их имена не уточняются.

«Министерство финансов и правительство США сегодня предпринимают масштабные действия, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавший военно-промышленный комплекс России и подорвать ее способность вести незаконную войну», – заявила министр финансов США Джанет. Л. Йеллен. Она также пообещала суровые санкции в отношении лиц и компаний внутри и вне России, которые соучаствуют в войне и имели отношение к «референдумам».

Под санкциями оказались 11 предприятий и организаций, среди них китайская, армянская и белорусская компания. «СветлогорскХимволокно» оказался в списке за поставки текстильной продукции в Россию.

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