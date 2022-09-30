Что ждет армию России после провала в Лимане 1 Иван Яковина

30.09.2022, 19:45

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Иван Яковина

ВСУ могут дойти и до самого Луганска.

Вооруженные силы Украины завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане. Что дальше? У ВСУ открывается огромный оперативный простор. Когда они покончат с этой окруженной группировкой, дальше смогут освободить весь север Луганской области, Сватово, Старобельск и так далее, выйти на границу с РФ. Сейчас эти районы почти не защищены.

Кроме того, ВСУ могут зайти во фланг и в тыл российской группировки, которая размещается в Кременной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. Если это получится, то дальше ВСУ могут дойти и до самого Луганска. Который стоит, практически, пустой, ибо все резервы брошены на фронт.

Для ВСУ после окружения Лимана раскрывается великое множество вариантов действий. Я, естественно, не знаю, как военные будут действовать, но предполагаю, что выберут наилучший вариант. Разведка работает, как полагается.

Что, как мне кажется, довольно забавно. С точки зрения РФ — вот это резкое сокращение «территории России» из-за продвижения украинской армии начнется прямо в день формального «увеличения территории России».

Путин торжественно объявил об аннексии оккупированных украинских территорий. Но с каждой фразой его произнесенной речи, эта территория, которую он «присоединяет» к России, сокращается и сокращается, потому, что украинские войска очень быстро идут вперед.

Всю Москву заклеили праздничными транспарантами, флагами. На митинг на Красную площадь собрали под 100 тыс. человек, и насильно, и за деньги. Мотивация еще и такая — те, кто придут на митинг, получат отсрочку от военкомата. Хотя, скорее всего, повестки вручали прямо там.

Но, в любом случае, налицо дикий кошмарный провал: Владимир Путин празднует «победу», веселится и радуется в те самые минуты, когда его войска попали в огромное окружение, разбиты, раздавлены, бегут и попадают в плен.

То же самое было совсем недавно во время харьковской операции украинской армии, когда Путин радостно катался на только что построенном ярмарочном колесе обозрения и смотрел салют. А в это время его армия позорно бежала из Балаклеи, Изюма и Купянска.

Мне прямо интересно — вот он специально так подгадывает? Отмечание, когда его армия погибает, или это выходит случайно.

Ну и самое важное. Дело идет к серьезным политическим последствиям для самого Владимира Путина. Ватники-ультрапатриоты сейчас в ужасе. Когда они немножко от ужаса отойдут, то будут в ярости. Они уже открыто требуют крови министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы генштаба РФ Валерия Герасимова и самого Путина. Поскольку войска сейчас начинают терять управляемость. Там все видят, что войсками этими управляют, снабжают их, предают их трусы, дегенераты в лампасах и без. То есть, руководство российской армии, что политическое, что военное, вызывает у этой самой армии презрение, ужас и отторжение. Они не хотят подчиняться этим идиотам. Что понятно, глядя на результаты на фронте.

Намечается серьезнейший развал вооруженных сил, потеря управляемости. Помните видео по соцсетях гуляло: какой-то новобранец набил морду подполковнику, который по доброте душевной сказал «вас, как мясо отправляют на фронт». Такие ситуации будут происходить повсеместно. Сейчас повторяется ситуация Первой мировой войны, когда фронт быстро распадался, солдаты все бросали и уходили домой.

Сейчас начнется что-то очень похожее. Почему такое случится? У вооруженных сил РФ не остается ни желания, ни мотивации, ни уверенности в компетентности для продолжения боевых действий.

Помните, я говорил, что два-три поражения, подобных харьковскому, и режим Путина начнет сыпаться? Так вот, уже с уверенностью могу сказать, что этот процесс начинается у нас на глазах.

В политическом поле России паника, растерянность, ужас и тотальное недоверие к органам власти. Силовики, военные и их группа поддержки сейчас уже называют не вождем своей стаи, а трусом, ничтожеством, который этой стае только мешает. В целом, это очень хороший знак, когда они потеряли в нем уверенность.

Еще несколько наступлений ВСУ в том же духе и все. Думаю, что режим Путина развалится в явочном порядке.

ВСУ являют миру, человечеству одно чудо за другим, и сейчас мастерски громят армию, которую полгода назад многие опасались даже в Европе. Невероятное что-то происходит на фронте. Слава и спасибо Украине!

Иван Яковина, «Новое время»

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