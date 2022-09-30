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Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией

  • 30.09.2022, 20:06
Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией

Об этом сообщил МИД страны.

Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля, опубликованном 30 сентября в Twitter внешнеполитического ведомства.

«Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией, – говорится в сообщении. – Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни».

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