Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией 30.09.2022, 20:06

Об этом сообщил МИД страны.

Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля, опубликованном 30 сентября в Twitter внешнеполитического ведомства.

«Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией, – говорится в сообщении. – Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни».

Israel-Ukraine:



Israel supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We will not recognize the annexation of the four provinces by Russia.



Israel has repeated this clear position many times, including in recent days. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2022

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