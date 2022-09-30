Власти РФ объявили мобилизацию бессрочной

Власти РФ объявили мобилизацию бессрочной3
- 30.09.2022, 20:53
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Она завершится по решению Путина.
Объявленная в России «частичная мобилизация» не имеет конкретных сроков и завершится только по решению президента, сообщили на правительственном портале «Объясняем.рф». Там уточнили, что больше таких полномочий ни у кого нет.
Также если у военнослужащего закончится контракт во время мобилизации, то он не сможет уволиться со службы. «Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания специальной военной операции», — говорится в сообщении. Призванные граждане могут быть уволены только по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда, связанного с лишением свободы.
При этом мобилизованному разрешается сменить род войск. «Да, можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренным в других видах и родах войск ВС РФ», — отмечается в сообщении.
Ранее заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев отказался разглашать сроки завершения мобилизации, сославшись на то, что эта информация «относится к ограниченным сведениям». По его словам, у них на руках есть некий план отправки мобилизованных в Вооруженные силы России, и пока «отставаний нет».
При этом о завершении мобилизации уже отчитались:
главарь Крыма Сергей Аксенов,
главарь Севастополя Михаил Развожаев,
глава Бурятии Алексей Цыденов,
глава Хакасии Валентин Коновалов,
губернатор Брянской области Александр Богомаз,
адыгейские и тувинские власти.
На следующий день после объявления в России «частичной мобилизации» о перевыполнении плана призыва «на 254%» заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее телеканал «Дождь» утверждал со ссылкой на информацию из военкоматов, что в рамках мобилизации пройдут три волны призыва: с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.
Мобилизованным гражданин становится только после того как он прибыл в военкомат, прошел медкомиссию и получил соответствующие решение и приказ. Дальнейшее уклонение от службы грозит уголовной ответственностью по недавно принятой ст. 337 УК РФ. Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Президент России Владимир Путин объявил о «частичной» мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако власти засекретили пункт указа, где говорится о точном количестве подлежащих мобилизации. По словам источников издания «Новая газета. Европа», в нем идет речь о миллионе человек.